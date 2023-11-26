أخبار فاتتك| أول رد من صلاح محسن على غضب جماهير الأهلي.. وأهالي المعتقلين يحتفلون

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة “أخبار فاتتك” وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

أول رد من صلاح محسن على غضب جماهير الأهلى بعد احتفاله أمام ميدياما

رد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على غضب جماهير القلعة الحمراء عقب احتفاله المثير للجدل بعد تسجيله هدفًا أمام ميدياما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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الجيش الإسرائيلى: ملتزمون باتفاق تبادل الأسرى

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، أن بلاده ملتزمة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشددًا على أن الوسطاء يعملون بجدية لتنفيذها.

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أهالى المعتقلين الفلسطينيين يحتشدون حول "أتوبيس الأسرى" احتفالًا بعودتهم (فيديو)

شهدت مدن وبلدات فلسطينية، احتفالات كبيرة، بتحرير الأسرى لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ احتشد ذوي المعتقلين حول الحافلة التي تقل المطلق سراحهم، احتفالًا بعودتهم.

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

في ظل تطبيق مبادرة الدولة لخفض السلع الأساسية ومنها أسعار منتجات الدواجن والبيض يتم رصد أسعار الفراخ من خلال بورصة الدواجن لمعرفة الفروق التي استطاعت المبادرة في تحقيقها.

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خبير سياسات دولية: مصر هزمت المتشددين والمتطرفين فى حكومة نتنياهو (فيديو)

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الإدارة المصرية نجحت في هزيمة المتشددين والمتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك أيضًا بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، التي أثبتت أن هناك عمل مؤسسي يهدف إلى انعقاد هدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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