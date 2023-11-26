عاجل.. أهالى المعتقلين الفلسطينيين يحتشدون حول "أتوبيس الأسرى" احتفالًا بعودتهم (فيديو)

شهدت مدن وبلدات فلسطينية، احتفالات كبيرة، بتحرير الأسرى لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ احتشد ذوي المعتقلين حول الحافلة التي تقل المطلق سراحهم، احتفالًا بعودتهم.

واستلم الصليب الأحمر، الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي، حيث أطلقت سلطات الاحتلال سراح أسرى فلسطينيين، ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس، وذلك بعد لحظات من إعلانه أن جميع الأسرى الـ17 الذين أطلقت كتائب القسام سراحهم، دخلوا إلى إسرائيل.

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https://youtube.com/shorts/w9VR6RDqZmg?si=n-QHouaCt8fIa4ef

