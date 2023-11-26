الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. أهالى المعتقلين الفلسطينيين يحتشدون حول "أتوبيس الأسرى" احتفالًا بعودتهم (فيديو)

احتفالات بتحرير
احتفالات بتحرير الأسرى

شهدت مدن وبلدات فلسطينية، احتفالات كبيرة، بتحرير الأسرى لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ احتشد ذوي المعتقلين حول الحافلة التي تقل المطلق سراحهم، احتفالًا بعودتهم.  

واستلم الصليب الأحمر، الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي، حيث أطلقت سلطات الاحتلال سراح أسرى فلسطينيين، ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس، وذلك بعد لحظات من إعلانه أن جميع الأسرى الـ17 الذين أطلقت كتائب القسام سراحهم، دخلوا إلى إسرائيل.

لمشاهدة الفيديو أضغط على الرابط التالي:

https://youtube.com/shorts/w9VR6RDqZmg?si=n-QHouaCt8fIa4ef
 

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