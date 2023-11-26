الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياسات دولية: مصر هزمت المتشددين والمتطرفين فى حكومة نتنياهو (فيديو)

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الإدارة المصرية نجحت في هزيمة المتشددين والمتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك أيضًا بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، التي أثبتت أن هناك عمل مؤسسي يهدف إلى انعقاد هدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تحركت بهدوء لإنجاح عملية نقل المحتجزين في قطاع غزة، وفرضت رأيها على المتشددين بالطرف الإسرائيلي، كما أن الأصوات الضاغطة من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس أصبحت تغير الرأي العام الغربي، وتبرز مدى تشدد العقل الحاكم لهم.

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