أول رد من صلاح محسن على غضب جماهير الأهلى بعد احتفاله أمام ميدياما

رد صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على غضب جماهير القلعة الحمراء عقب احتفاله المثير للجدل بعد تسجيله هدفًا أمام ميدياما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر صلاح محسن عبر حسابه على انستجرام "احتفال عادي والله الجمهور مين اللي أقوله هوس بطلوا تقولوا أي كلام".

وكان بعض جماهير الأهلي قد أبدوا غضبهم الشديد من مهاجم الفريق بعدما أشار بعلامة السكوت عقب إحرازه الهدف الثالث في شباك ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وطالب الجمهور بتوقيع عقوبة على صلاح محسن من أجل الالتزام والانضباط بعد ذلك.

الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بثلاثية في شباك ميدياما

استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

سجل ثلاثية الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في الدقائق 66 و75 و88.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط ليتساوى مع شباب بلوزداد في الصدارة.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين اللذان أكثر من فرصة في الدقائق الأولى.

وشهدت الدقيقة الثالثة، ركلة ركنية أولى لميدياما على يمين مرمى النادي الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سهل إلى رمية تماس.

وشهدت الدقيقة الخامس فرصة هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة طولية من وسط الملعب تجاه إمام عاشور المنطلق خلف مدافعي ميدياما داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة ساقطة ارتدت من العارضة العلوية لتجد متابعة من محمود كهربا برأسية ارتدت مجددا من العارضة.

وبعد دقيقة واحدة رد ميدياما بفرصة خطيرة بعد تمريرة بينية تجاه حميدو أبدول فاتاوو المنطلق بشكل سريع داخل منطقة الجزاء لكن الحارس محمد الشناوي نجح في ابعاد الكرة بتدخل في الوقت المناسب.

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للنادي الأهلي عن طريق كريم فؤاد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب.

في الدقيقة 21 تسديدة قوية عن طريق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

محاولة هجومية للنادي الأهلي بانطلاقة عن طريق كريم فؤاد على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة.

في الدقيقة 24، هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بتسديدة قوية عن طريق حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع نورودين عبدولاي في الوقت المناسب قبل أن تسكن الشباك.

تسديدة عن طريق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل سهل للحارس.

في الدقيقة 29 تسديدة قوية عن طريق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيلكس كيي بثبات.

ركلة ركنية للنادي الأهلي على يمين مرمى ميدياما، نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنه مرت دون خطورة على المرمى.

تسلل على جوناثان سواه لاعب ميدياما نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي النادي الأهلي.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة مثلما بدأ الشوط الأول، وشهدت الدقيقة 49 محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود كهربا برأسية تصدى لها الحارس فيلكس كيي ببراعة وأنقذ مرماه من هدف محقق.

تسديدة قوية عن طريق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيلكس كيي بثبات.

تسديدة قوية عن طريق كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيلكس كيي وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

الأهلي تقدم في الدقيقة 66 بعد تسديدة قوية عن طريق إمام عاشور من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء تابعها محمود كهربا برأسية خدعت الحارس وسكنت الشباك.

الشناوي أنقذ هدف في الدقيقة 72 بعد ركلة ركنية لميدياما على يمين مرمى النادي الأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مامودو كامارادن برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه.

وجاء الهدف الثاني عن طريق حسين الشحات بعد خطأ من مدافعي ميدياما في تمرير الكرة استغله حسين الشحات ونجح في استخلاص الكرة ومررها لمحمود كهربا الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة من حسين الشحات مجددا بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

الأهلي واصل سيطرته ومحاولاته على ميدياما قبل أن يسجل الهدف الثالث عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 88 بعد عرضية رائعة من أفشة قبل أن يوجهها صلاح برأسه في الشباك.

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