الجيش الإسرائيلى: ملتزمون باتفاق تبادل الأسرى

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، أن بلاده ملتزمة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشددًا على أن الوسطاء يعملون بجدية لتنفيذها.

وقال هجاري خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، إن إسرائيل ملتزمة بالاتفاق وإدخال المساعدات إلى غزة.



كما أضاف: “نفحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية، وأن استعادة المخطوفين أولوية بالنسبة لنا، وأن إسرائيل قامت بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم”، لافتا إلى إن إسرائيل مستعدة عسكريًا لأي خطوات بعد انتهاء الهدنة في غزة.