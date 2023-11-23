لوفاتك التريند| رحيل الكاتب يعقوب الشارونى.. والحبس سنة لمحمد رمضان لترويج أخبار كاذبة

تنوعت أخبار التريند، اليوم الخميس، بين أخبار سياسية وأخرى فنية واقتصادية ورياضية وثقافية، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال التقرير التالى:

بعد وفاته.. معلومات عن المنتج صلاح رمزي (فيديو)

أعلن الفنان شريف رمزي، عن وفاة شقيقه صلاح، من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله، أخويا صلاح رمزي ادعوا له"، للمزيد اضغط هنا.

الحبس سنة لمحمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بالحبس سنة (غيابيا) على الفنان محمد رمضان، لاتهامه بترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير، للمزيد اضغط هنا.

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجود ما يزعم أنه منشأة عسكرية تابعة لحركة حماس أسفل مستشفى الشفاء، الأكبر في غزة، لكن يبدو أن ما ادعت إسرائيل أنه منشأة عسكرية ما هو إلا مهجع تحت الأرض، وفقًا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، للمزيد اضغط هنا.

رحيل رائد أدب الأطفال يعقوب الشارونى

رحل عن عالمنا، اليوم الخميس، كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد حياة حافلة بالإبداع والكتابة للأطفال، والذي يعد واحدًا من أبرز مبدعيها، للمزيد اضغط هنا.

الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

البحث عن مواعيد مباريات اليوم لمختلف الرياضات من الموضوعات التي يبحث عنها بكثرة من عشاق الرياضة بمختلف أنواعها للاستمتاع بها سواء كرة القدم أو كرة السلة وغيرها من الرياضات.، للمزيد اضغط هنا.

مختصون من "الطرق والكبارى" يشرفون على رفع كوبرى مشاة أحمد عرابي

وصل إلى موقع حادث سقوط جزء من كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي، مختصون ومهندسون من هيئة الطرق والكباري للإشراف على عملية رفع الكوبري وإعادته لمكانه مرة أخرى مع تأمينه جيدا.، للمزيد اضغط هنا.