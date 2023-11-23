الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد وفاته.. معلومات عن المنتج صلاح رمزى (فيديو)

شريف رمزي وزوجته
شريف رمزي وزوجته مع أخيه المنتج صلاح رمزى

أعلن الفنان شريف رمزي، عن وفاة شقيقه صلاح، من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكتب: “البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله، أخويا صلاح رمزي أدعوا له”.

وتم تشييع جثمان صلاح رمزي من مسجد الشرطة، بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، ودفنه بمقابر الأسرة بصلاح سالم.

من هو الراحل صلاح رمزي؟

هو ابن المنتج الراحل محمد رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي والفنان شريف رمزى، كما شارك فى إنتاج بعض الأعمال السينمائية، أبرزهم فيلم “نمس بوند” للفنان هاني رمزي.

و أعلن صلاح رمزي خطوبته منذ فترة على فريدة أيوب وهى من خارج الوسط الفنى، ودخل صلاح رمزي في أزمة صحية منذ عامين، بسبب مشكلة في المخ، وتم نقله للمستشفى ولكن حالته لم تتحسن ودخل بعدها فى غيبوبة لمدة عامين، بعد إجراء عمليات في المخ والعمود الفقري.

 

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