رحيل رائد أدب الأطفال يعقوب الشارونى

رحل عن عالمنا، اليوم الخميس، كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد حياة حافلة بالإبداع والكتابة للأطفال، والذي يعد واحداً من أبرز مبدعيها.

يعقوب الشارونى وأدب الأطفال واليافعة

ويعد الكاتب يعقوب الشاروني، المولود عام 1931، من أبرز كتاب أدب الطفل واليافعة، والذي اختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ليكون شخصية معرض الطفل، ولكنه رحل دون أن يشهد تكريم مسيرته الأدبية والإبداعية الطويلة.

حصل يعقوب الشاروني على العديد من الجوائز والتكريمات، حيث نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه "أجمل الحكايات الشعبية"، وفي عام 2002 فاز بجائزة "الآفاق الجديدة" من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهى جائزة تمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا، وهى واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًا على مستوى العالم.

ورشح توفيق الحكيم، يعقوب الشاروني، عام 1963، ليحصل على منحة التفرغ للكتابة الأدبية، وفي حيثيات ترشيحه قال الحكيم عن يعقوب الشاروني: "أزكى هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن السيد يعقوب الشارونى من موهبة تجلت في مسرحية (أبطال بلدنا) التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب".

عقب حصول يعقوب الشاروني على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من كلية الحقوق جامعة القاهرة، تقلد منصب مندوب هيئة قضايا الدولة حتى وصل إلى منصب نائب الهيئة، والذي يعادل رئيس محكمة.

وخلال مشواره الأدبي الطويل في كتابة الطفل قدّم يعقوب الشاروني المئات من كتب وقصص الأطفال، من بينها: الجائزة وأنياب النمر، صندوق نعمة ربنا، حكاية طارق وعلاء، حسناء والثعبان الملكي، أحسن شىء أني حرة، سر الاختفاء العجيب، مفاجأة الحفل الأخير، الرحلة العجيبة لعروس النيل، الأعمى وكنز الصحراء، طيور الأحلام، ثروة تحت الأرض، الصياد ودينار السلطان، وغيرها العديد في أدب الأطفال واليافعة.

كما قدم يعقوب الشاروني للمكتبة العربية العديد من الدراسات، نذكر من بينها: أبناء أكثر نجاحا.. حكايات لبناء أجيال قادمة ناجحة، أسرار بيت الطالبات، تنمية عادة القراءة عند الأطفال وغيرها.

موعد جنازة يعقوب الشارونى

وحسب "هالة"، ابنة الكاتب يعقوب الشاروني، تقام صلاة الجنازة يوم السبت 25 نوفمبر، الساعة 12 ظهرًا، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس- مطرانية الجيزة.