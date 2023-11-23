مختصون من "الطرق والكبارى" يشرفون على رفع كوبرى مشاة أحمد عرابى

وصل إلى موقع حادث سقوط جزء من كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي، مختصون ومهندسون من هيئة الطرق والكباري للإشراف على عملية رفع الكوبري وإعادته لمكانه مرة أخرى مع تأمينه جيدا.

وما زال مدير أمن الجيزة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية متواجدا بمسرح الحادث، للإشراف على عمليات رفع جسم الكوبري وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعدما تسبب الحادث في شلل مروري بتلك المنطقة، ما استدعى إلي عمل تحويلات مرورية لحيوية المنطقة.

استدعاء مالك السيارة النقل التي تسببت في انهيار الكوبري

واستدعت الأجهزة الأمنية بالجيزة مالك السيارة النقل التي تسبب في سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي لاستجوابه حول ملابسات الحادث، وقال إن السيارة كانت بحوزة سائق يعمل عليها لنقل الأسفلت، وأنه من ارتكب بها الحادث وتركها ولاذ بالفرار.

وأدلى مالك السيارة بكافة المعلومات حول هوية السائق ومحل إقامته بمدينة أوسيم، ووجه اللواء هاني شعراوي بإرسال عدة مأموريات لمنزله والمناطق التي اعتاد التردد عليها لاحتمالية عدم عودته لمنزله.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن السيارة تبين عدم وجود عطل فني في الصندوق القلاب بها، وإنما نسيه السائق مفتوحا غير مقدر مسافة الارتفاع بينه وبين الكوبري، فاصطدم به بشدة ما أدى لانفصال جزء منه وسقوطه.

وانتقل اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي، والتقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال معاينة موقع الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا، لإتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لإعادة تسيير حركة الطريق.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط كوبري مشاة أحمدة عرابي

وعاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، ما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به، وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أي أصابات أو تلفيات.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والإطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاة للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.