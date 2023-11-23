الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ترك السيارة وفرّ هاربًا.. كشف هوية السائق المتسبب فى سقوط كوبرى أحمد عرابى

سقوط كوبري أحمد
سقوط كوبري أحمد عرابي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في الانهيار الجزئي لكوبري المشاة بـ شارع أحمد عرابي، حيث تبين أن سائق السيارة النقل، التي اصطدمت بجسم الكوبري، ترك السيارة وفرَّ هاربًا عقب الانهيار. 

وأكدت التحريات التي أُجريت برئاسة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أن السيارة كانت مُحمّلة بالأسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحًا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقًا في الهواء. 

وأرسلت مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، مأموريات لإلقاء القبض على السائق بعد تحديد هويته من أرقام اللوحات المعدنية للسيارة. 

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شلل مرورى إثر انهيار كوبرى المشاة فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين

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"الحماية المدنية" تستعين بأوناش لإعادة كوبرى المشاة المنهار بأحمد عرابى وتسيير حركة المرور

انهيار جزئى لكوبرى أحمد عرابى

وشهد شارع أحمد عرابي حالة من الشلل المروري بعد انهيار جزئي لكوبري المشاة عقب اصطدام قلاب سيارة نقل به. 

واستعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وإدارة المرور بعدد من الأوناش الضخمة، لرفع الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة، في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره، صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.

وتعمل الجهات المختصة على تكثيف الجهود لاستعادة الوضع إلى طبيعته، وتخفيف الازدحام المروري الناتج عن هذا الحادث. 

وتسبب الحادث في وجود كثافات مرورية عالية بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، بعد البلاغات المقدمة من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عرابى، مع تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.

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