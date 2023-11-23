الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شلل مروري إثر انهيار كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بالمهندسين

انهيار كوبري المشاة
انهيار كوبري المشاة

شهد شارع أحمد عرابي شللًا مروريًا، إثر انهيار جزئي لكوبري المشاة بالمنطقة، عقب اصطدام سيارة نقل به. 

واستعانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وإدارة المرور بعدد من الأوناش الضخمة، لرفع الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، ما أعاق الحركة المرورية في الطريق

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وتعمل الجهات المختصة على تكثيف الجهود لاستعادة الوضع إلى طبيعته وتخفيف الازدحام المروري الناتج عن هذا الحادث. 

وتسبب الحادث في وجود كثافات مرورية عالية بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، بعد البلاغات المقدمة من الخدمات المعينة في شارع أحمد عرابي، مع تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، وتتم محاولة تسيير حركة المركبات.

شارع أحمد عرابي انهيار كوبري المشاة شلل مروري الحركة المرورية الازدحام المروري

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