سقوط جزء من كوبرى مشاة بالمهندسين.. و"المرور" تكشف السبب

شهدت منطقة المهندسين، سقوط جزء من كوبري مشاة في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، ما تسبب في زحام مروري.

وتحركت السلطات سريعًا لاحتواء الحادث، حيث تم الدفع بأوناش لرفع الكوبري لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وانتقل على الفور رجال المرور إلى المكان، وتبين سقوط الكوبري بسبب اصطدام سيارة نقل به، ما أدى إلى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، وتجري حاليًا محاولة تسيير حركة المركبات.