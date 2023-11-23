الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختناق وإخلاء.. كواليس 30 دقيقة من الذعر فى القرية الذكية

واقعة اختناق القرية
واقعة اختناق القرية الذكية

في منتصف يوم العمل الطبيعي ظهر أمس الأربعاء تصدرت القرية الذكية ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حدوث حالة من الذعر بين موظفي المؤسسات والشركات المختلفة بها، وتداولهم منشورات حول إصابة بعضهم بحالة اختناق نتيجة انتشار رائحة كريهة في الجو بنطاق القرية الذكية بأكملها. 

تطبيق اشتراطات السلامة المهنية واخلاء

ورصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلك المنشورات، وتحركت على الفور شرطة النجدة بعد تلقي عدة بلاغات من الأمن المسئول عن الشركات. 

ووجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بالدفع بوحدات الحماية المدنية المدعمة بسيارات الإطفاء وقوات الإنقاذ البري تحسبا لوجود أمر خطير. 

وكشفت تحريات وفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة عن عدم وجود سواء انفجار أو تسرب غاز بالقرية الذكية، ولم تقم أي من القوات بإخلاء الموظفين منها، وإنما أصدرت توجيهاتها لإدارات المؤسسات والشركات المختلفة، بالتواصل مع موظفيها والعاملين بها، وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية والإخلاء المنظم للمباني، بعد إصابة بعضهم بحالات اختناق نتيجة الرائحة المنبعثة. 

وبيّنت التحريات، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أنه عقب رصد مديرية أمن الجيزة لحالة الذعر بين الموظفين في عدد من المؤسسات، وتلقي بلاغات بانبعاث رائحة كريهة، تحركت قوة أمنية من مباحث مركز كرداسة بقيادة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة لفحص ملابسات البلاغ، وتبين أن شركة للغاز خلف القرية الذكية وخارج نطاقها، تحديدا في مدينة أبو رواش، تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز، فانبعثت منها تلك الرائحة. 

والتقت قوات الأمن صاحب مصنع الغاز الذي أكد على عدم حدوث انفجار أو تسريب، وأن تلك الرائحة نتيجة عمل صيانة التانكات.

النيابة تعاين القرية الذكية

من جانبها، انتقلت النيابة العامة بأكتوبر لإجراء المعاينة للقرية الذكية والمصنع الذي تسبب في انتشار الرائحة الكريهة بمدينة أبو رواش، وأكد مالك المصنع والمختصون الفنيون العاملون به، أن ما حدث لم يكن عطل أو خطأ مهني وإنما معتاد انبعاث تلك الروائح نتيجة إضافة مواد للغاز الطبيعي. 

وانتهت التحقيقات الأولية إلى عدم توجيه اتهامات لأي من المسئولين عن المصنع حتى الآن، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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حالة من الذعر.. سر انتشار رائحة غاز فى القرية الذكية

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القصة الكاملة حول انتشار رائحة الغاز في القرية الذكية بأكتوبر

لا يوجد تسرب غاز

ونفت شركة غاز مصر وجود تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها.

وذكرت أن الرائحة المنتشرة خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي، والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد، رئيس الشركة، إن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تمامًا وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز.

19 مصابا والحالة مستقرة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة هـيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، ظهر الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف،، والتي قامت بنقل 19 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي، موضحة أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق، وحالتهم العامة مستقرة. 

القرية الذكية اختناق واخلاء انتشار رائحة كريهة تسرب غاز شركة غاز مصر منطقة القرية الذكية ١٩ مصاب وزارة الصحة أبو رواش

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