القصة الكاملة حول انتشار رائحة الغاز في القرية الذكية بأكتوبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا ومنشورات حول انتشار رائحة غريبة في الجو بالقرية الذكية بمنطقة أكتوبر، تسببت في الإزعاج للجميع وامتدت الرائحة لمنطقة أبو رواش والمناطق المحيطة بالقرية الذكية.

دقائق قليلة وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكتابة عبر صفحاتهم الشخصية عن وجود الرائحة الغريبة وبدأ الحديث عن إخلاء العاملين في القرية الذكية من الشركات، ووجود حالات اختناق بين الموظفين ونقلهم للمستشفيات القريبة.

حقيقة تسرب الغاز في القرية الذكية

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة سبب انتشار رائحة غاز في القرية الذكية، اليوم الأربعاء.

بداية الواقعة كانت بحالة من الذعر سادت بين الموظفين في القرية الذكية وانتشار أنباء عن إخلاء جميع الموظفين من مباني القرية.

وأفادت تحريات رجال الأمن، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بأنه عقب رصد مديرية أمن الجيزة حالة الذعر بين الموظفين في عدد من المؤسسات وتلقي بلاغات بانبعاث رائحة كريهة تحرّكت قوة أمنية من مباحث مركز كرداسة لفحص ملابسات البلاغ.

وتبين أن شركة للغاز خلف القرية الذكية وخارج نطاقها تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعثت منها تلك الرائحة.

والتقت قوات الأمن صاحب مصنع الغاز الذي أكد عدم حدوث انفجار أو تسريب وأن تلك الرائحة نتيجة إجراء صيانة التانكات.

شركة الغاز توضح السببب

أوضحت شركة غاز مصر، أنه لا تسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها وأن الرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجرى نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة، أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تمامًا وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز.

الصحة: سيارات الإسعاف تستجيب لبلاغ ادعاء تسرب غاز في القرية الذكية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة هـيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، ظهر اليوم الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، جرى الدفع بـ15 سيارة إسعاف، والتي قامت بنقل 19 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي، موضحة أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق، وحالتهم العامة مستقرة وجاري المتابعة.