"الحماية المدنية" تستعين بأوناش لإعادة كوبرى المشاة المنهار بأحمد عرابى وتسيير حركة المرور

استعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء الحديدي المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة إلى مكانه في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، ما أعاق الحركة المرورية في الطريق.

جهود مكثفة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها

وتكثف الحماية المدنية جهودها لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها عقب عرقلتها، بسبب انهيار جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة، في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة.