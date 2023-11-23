الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مدير أمن الجيزة يعاين موقع سقوط كوبرى المشاة بشارع أحمد عرابى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتقل اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، إلى موقع سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي، والتقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال معاينة موقع الحادث. 

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا واسعًا لإتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكوبري مرة أخرى لإعادة تسيير حركة الطريق. 

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين. 

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وعاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أي إصابات أو تلفيات.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف والإطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
شارع أحمد عرابي انهيار كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي سقوط كوبري المشاة مدير أمن الجيزة محافظ الجيزة كردونا أمنيا

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