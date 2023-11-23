الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، بالحبس سنة (غيابيا) على الفنان محمد رمضان، لاتهامه بترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

كان الفنان محمد رمضان، قال إن "الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك".

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة".

بينما كتب "رمضان" تعليقا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

كان قد أصدر البنك الشهير بيانًا، قال فيه: "بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

وأكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية، مشددًا على التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.