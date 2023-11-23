الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة فى المول.. كيف عاقب رمضان زميلته سمية على رفض زواجهما؟

طعن
طعن

حاول مرارا إقناعها بالزواج منه، حيث تعلق بها خلال عملهما سويا في مول شهير بمدينة ٦ أكتوبر؛ إلا أنها كانت تقابله بالرفض بكلمة واحدة:"إحنا زمايل وبس ربنا يرزقك ببنت الحلال"، لكن لم يعجب زميلها فقرر الانتقام منها على رفض مشاعره فانتظر وجودها في وقت عملها وفاجئها من الخلف بعدة طعنات أردتها قتيلة في الحال وفر هاربًا، وسط صرخات وذهول زميلاتها. 

من جانبها تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في الجريمة، حيث أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء شهود العيان على الجريمة لسماع أقوالهم. 

كما قررت النيابة مراجعة كاميرات المراقبة لبيان كيفية حدوث الجريمة. 

وشكل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ارسل عدة مأموريات بسرعة ضبط المتهم الهارب، والتحفظ على كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شاهدة الواقعة وزملاء المجني عليها، وطلب التحريات حول الواقعة.

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تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر شهير بالحي الرابع بدائرة قسم ثان أكتوبر، بالانتقال والفحص، تم التقابل مع «فاطمة. ع»، 34 سنة- ربة منزل (شاهد الواقعة)، والتي أقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبة المجني عليها «سمية.. -35 سنة- عاملة نظافة بذات السنتر»، وفوجئت بالمتهم «رمضان. ف» عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاح أبيضّ (سكين) وقام بطعن المجني عليها 3 طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزوج منها عدة مرات، وقوبل بالرفض منها.

واستمع فريق البحث بقيادة المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان اكتوبر إلى أقوال شقيق الضحية وشاهدة الواقعة وأفراد الأمن وزملاء الضحية وزملاء المتهم حول الواقعة، وملابساتها وظروفها، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وكلفت فريق المباحث بالفحص والتحري وسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة. 

مول شهير أكتوبر طعنات النيابة العامة كاميرات المراقبة قسم ثان أكتوبر الجيزة

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