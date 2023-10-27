التحقيق في اتهام منى فاروق لشاب تعدى عليها في مول شهير

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام الفنانة منى فاروق لشاب بالتعدي عليها بالسب والقذف أثناء خروجها من أحد المولات الشهيرة في الشيخ زايد، وردها عليه قائلة: "أنا محترمة جدًا".

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانة أشارت إلى تضررها من شاب في مول شهير وذلك لتعرضه لها بالسب والقذف، وأضافت أنها فوجئت أمس الخميس وأثناء تواجدها بمول شهير، تعرض أحد الشباب المتواجدين بالمول لها محاولًا استيقافها، إلا أنها قامت بالرفض والانصراف، فقام بالسير خلفها مستقلا سيارة، وتعدى عليها بالسب والقذف.

طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان الذي حددته الفنانة أثناء تعرضها للسب والقذف لبيان حقيقة الواقعة وسبب الخلاف.