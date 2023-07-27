هربت من أهلها و"الخلبوس" بدايتها.. محطات من حياة الفنانة منى فاروق

حالة من الجدل أثارتها الفنانة مني فاروق عبر منصات التواصل الاجتماعي مرورًا بموقع محركات البحث "جوجل" وذلك بعد إعلانها الاعتزال والابتعاد عن عالم الفن، بسبب عدم تقديرها فنيًا وظلمها بشكل مستمر (بحسب زعمها) وهو الأمر الذي جعلها تتصدر الترند خلال الساعات القليلة الماضية.

"الدستور" يرصد أبرز المحطات من حياة مي فاروق في السطور التالية:

هى من أبناء منطقة السيدة زينب ولدت في 1995، 27 عامًا، وبسبب حبها الشديد للتمثيل ورغبتها في دخول عالم الفن وبسبب رفض عائلتها هذا قررت الهروب من المنزل في سن الـ17 عامًا.

أهل مني فارق قاطعوها بمجرد هروبها من المنزل، إلا أنها لم تعبأ لهذا، فكان هدفها التمثيل، لذا سعيت وراء حلمها لتبدأ أولى خطواتها كموديل في الإعلانات التجارية وكانت أول تجربة فنية حقيقية لها من خلال فيلم الخلبوص عام 2015 وهو من بطولة الفنان محمد رجب، مع عدد كبير من النجوم.

أعمالها الفنية

في 2017، ظهرت بدور سكرتارية مع الفنان ياسر جلال في الماراثون الرمضاني، وذلك بشخصية "علا" في مسلسل "ظل الرئيس"، والذي أظهر تحسن كبير في أداءها بعد فيلم الخلبوص.

وفي العام ذاته، ظهرت بدور مميز من خلال مسلسل "الأب الروحي"، وكانت تجسد شخصية "رودي العزازي"، بجانب النجم محمود حميدة، والفنانة سوسن بدر، والفنان أحمد عبد العزيز.

وفي 2018، ظهرت مرة أخرى بجوار النجم ياسر جلال، في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "رحيم"، وفي العام نفسه، ظهرت في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" لتكمل الدور الذي أحبها فيه الجمهور كثيرًا.

كانت آخر أعمالها الفنية 2021، في مسلسل "أيام"، وكان من بطولة الفنانة شيري عادل، والفنان رياض الخولي، والفنانة حورية فرغلي.

أزمة مني فاروق

وقعت الفنانة مني فاروق، في أزمة كبيرة منذ عامين مضوا، وذلك بسبب ظهورها في فيديو مخل بالآداب، والذي انتشر عبر مواقع التواصل والذي نتج عنه حبسها، واتهامها بخدش الحياء العام بعد ظهورها في فيديو إباحي.

اعتزال الفن

كتبت الفانة منى فاروق عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة:"تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان، ومع أشخاص لا تقدرني".