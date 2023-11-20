لو فاتك التريند| حقيقة الاتفاق على هدنة بغزة.. ومصر تستقبل 28 من أطفال فلسطين الخدج

تنوعت الأخبار التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية ورياضية، وعالمية، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

"الإحصاء الفلسطينى": الأرقام المعلنة للوفيات بغزة هى الحد الأدنى لما تم تسجيله

قالت علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن فلسطين تسجل الحد الأدنى فقط من أعداد الوفيات بغزة، وأن العديد من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وآخرين لم يتم التعرف عليهم.

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مصر تستقبل 28 من أطفال فلسطين الخدج وتنقلهم للمستشفيات

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، باستقبال مصر 28 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج ونقلهم للمستشفيات.

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حقيقة الاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

لا يزال قطاع غزة يتعرض للقصف الوحشي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 45 على التوالي، وسط جهودًا مكثفة من دول العالم وعلى رأسها مصر من أجل تحقيق الهدنة داخل القطاع المحاصر، والإفراج عن المحتجزين، ووقف إطلاق النار.

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صدمة لبرشلونة.. تكهنات بشأن إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي

يحوم الغموض حول إصابة الشاب جافي، نجم برشلونة، والتي تعرّض لها مع منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يورو 2024.

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مصدر بـ"التنمية المحلية": إرسال قانون التصالح بمخالفات البناء للرئيس للتصديق عليه

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيُرسل من البرلمان إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

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البنك المركزى: ارتفاع عدد بطاقات الدفع الإلكترونى لـ62 مليونًا

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الدول تدعم التكنولوجيا المالية لتحقيق روية مصر 2030، موضحًا أن البنك المركزي عمل على تحويل مصر لمركز تكنولوجي، وتضاعف عدد الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية من 32 شركة إلى 177 شركة، لجذب 800 مليون دولار خلال 2022.

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الليلة.. "الوثائقية" تعرض نيرون والجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة

تعرض القناة الوثائقية، مساء اليوم، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة في تمام الساعة العاشرة مساء.

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