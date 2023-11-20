الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صدمة لبرشلونة.. تكهنات بشأن إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي

جافي
جافي

يحوم الغموض حول إصابة الشاب جافي، نجم برشلونة، والتي تعرّض لها مع منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يورو 2024.

وكان جافي قد تعرّض لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام جورجيا، التي أقيمت أمس الأحد، في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز إسبانيا بنتيجة 3-1.

وأُصيب جافي في الدقيقة 23 من زمن المباراة، حيث بدا أن ركبته اليمنى قد إلتوت في إحدى الكرات، ليسقط على الأرض متألمًا، ويضطر إلى مغادرة الملعب باكيًا، ويتم استبداله بزميله أويهين سانسيت في الدقيقة 26.

مخاوف من إصابة جافي بتمزق في الرباط الصليبي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جافي سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية الدقيقة، للوقوف على مدى خطورة الإصابة ومدة التعافي، حسب ما أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيانه الرسمي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المؤشرات الأولية لا تُبشر بالخير، مُشيرة إلى وجود أنباء عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أنه في حال تأكد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، فإن موسمه الحالي سيكون قد انتهى.

في حين أكد "راديو كتالونيا"، أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وبالتالي قد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر بعد إجراء العملية الجراحية، الأمر الذي يعني انتهاء موسمه بشكل رسمي.

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من جانبها، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى حالة الحزن التي تسيطر على غرفة ملابس المنتخب الإسباني بعد إصابة جافي، مؤكدة أن الجميع قد تأثر بإصابته القوية حتى منافسوه من ريال مدريد.

في حين يُسيطر الغضب الشديد داخل أروقة نادي برشلونة؛ بسبب مشاركة اللاعب في مباراة بمثابة "تحصيل حاصل"، خاصة بعدما نجح منتخب إسبانيا في حسم التأهل إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" قبل جولتين من المسابقة.

وتمكّن منتخب إسبانيا من التأهل إلى بطولة "يورو 2024"، ونجح في تأمين صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، متفوقًا على منتخب جورجيا صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط فقط.

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