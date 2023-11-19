الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ضحية جديدة للتوقف الدولي.. إصابة قوية لـ بابلو جافي

بابلو جافي
بابلو جافي

تعرض بابلو جافي، لاعب فريق برشلونة، لإصابة قوية مع منتخب بلاده إسبانيا أمام جورجيا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

ويلعب منتخب إسبانيا أمام جورجيا في الجولة العاشرة من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”، حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل فريق.

جافي أُصيب في الدقيقة 23، حيث بدا أن ركبته قد التوت في إحدى الكرات، ليسقط على الأرض متألمًا.

وغادر لاعب برشلونة، الملعب باكيًا، ليتم استبداله بزميله أويهين سانسيت في الدقيقة 26.

ومن المقرر أن يخضع جافي للفحوصات لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، حيث أن الأحاسيس المحاوطة بإصابته سيئة بحسب تقارير صحفية كتالونية، ما قد يسبب أزمة كبرى لنادي برشلونة.

وتُقام المباراة على ملعب نويفو خوسيه زوريلا بإسبانيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل منتخب إسبانيا

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: داني كارفاخال - روبين لو نورنماند - إينيجيو مارتينيز - خوسيه جايا

خط الوسط: رودري هيرنانديز - بابلو جافي - فابيان رويز

خط الهجوم: فيران توريس - نيكو ويليامز - ألفارو موراتا

وكان منتخب إسبانيا قد ضمن التأهل لكأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”، حيث يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة، يليه اسكتلندا برصيد 16 نقطة، وهو المنتخب الذي تأهل أيضًا للنهائيات، فيما يأتي المنتخب الجورجي بقيادة نجمه خفيتشا كفاراتسخيليا، في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

بابلو جافي برشلونة جافي اسبانيا يورو 2024

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