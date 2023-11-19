منتخب هولندا يحجز بطاقة تأهله إلى يورو 2024 بفوز صعب على أيرلندا

حجز المنتخب الهولندي مقعده في نهائيات بطولة أمم أوروبا، بتغلبه على منتخب إيرلندا بهدف نظيف أحرزه فاوت فيجهورست في الدقيقة 12.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب اليونان، علما بأن المنتخب الهولندي فاز في المواجهتين المباشرتين بالتصفيات الأولى 3 / صفر والثانية 1 / صفر.

ولاتزال الفرصة متاحة أمام المنتخب اليوناني للتأهل لليورو حيث سيخوض مباريات الدور الفاصل.

في المقابل توقف رصيد المنتخب الإيرلندي عند ست نقاط في المركز الرابع.

وانضم المنتخب الهولندي إلى نظيره الفرنسي الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة وحقق انتصارًا عريضًا على منتخب جبل طارق بنتيجة 14-0، ليتأهل الفريقان بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية التي ستستضيفها ألمانيا في الصيف المقبل.

اقرأ أيضا.. هولندا تستعيد توازنها في المجموعة الثانية بتصفيات أمم أوروبا.. وتقترب من التأهل