الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب هولندا يحجز بطاقة تأهله إلى يورو 2024 بفوز صعب على أيرلندا

فيجورست سجل هدف انتصار
فيجورست سجل هدف انتصار هولندا

حجز المنتخب الهولندي مقعده في نهائيات بطولة أمم أوروبا، بتغلبه على منتخب إيرلندا بهدف نظيف أحرزه فاوت فيجهورست في الدقيقة 12.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب اليونان، علما بأن المنتخب الهولندي فاز في المواجهتين المباشرتين بالتصفيات الأولى 3 / صفر والثانية 1 / صفر.

ولاتزال الفرصة متاحة أمام المنتخب اليوناني للتأهل لليورو حيث سيخوض مباريات الدور الفاصل.

في المقابل توقف رصيد المنتخب الإيرلندي عند ست نقاط في المركز الرابع.

وانضم المنتخب الهولندي إلى نظيره الفرنسي الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة وحقق انتصارًا عريضًا على منتخب جبل طارق بنتيجة 14-0، ليتأهل الفريقان بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية التي ستستضيفها ألمانيا في الصيف المقبل.

اقرأ أيضا.. هولندا تستعيد توازنها في المجموعة الثانية بتصفيات أمم أوروبا.. وتقترب من التأهل

 

منتخب هولندا منتخب أيرلندا يورو 2024 مباراة هولندا وأيرلندا تصفيات يورو 2024

مواد متعلقة

هولندا تستعيد توازنها في المجموعة الثانية بتصفيات أمم أوروبا.. وتقترب من التأهل

مبابى يُحقق إنجازًا تاريخيًا مع منتخب فرنسا أمام هولندا

الأكثر قراءة

عاجل.. تتمركز فيه قوات أمريكية.. انفجارات تدوى بمعمل كونيكو بـ ريف دير الزور

عاجل.. 80 شهيدًا على الأقل فى قصف إسرائيلى على جباليا

الأمن يدك بؤر الإجرام ليلا فى منطقة شبر الخيمة " بالأرقام"

رئيس جميعة مستثمرى أسوان يكشف عن 14 إجراء لزيادة العوائد الدولارية

"مغارة على بابا".. تفاصيل اعترافات لصين بسرقة فيلا مدينة نصر

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة