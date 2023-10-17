هولندا تستعيد توازنها في المجموعة الثانية بتصفيات أمم أوروبا.. وتقترب من التأهل

انتزع منتخب هولندا وصافة المجموعة الثانية من منتخب اليونان في تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا بعد أن فاز عليه بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية على ملعب أوباب أرينا في مدينة أثينا عاصمة اليونان.

هولندا تحتل وصافة المجموعة

بهذا الانتصار عادت هولندا إلى سكة الانتصارات لتستعيد توازنها في المجموعة بعد الهزيمة التي تلقتها على يد منتخب فرنسا بنتيجة 1 – 2 في الجولة السابعة، و أنعشت آمالها جدا في الصعود إلى بطولة أمم أوروبا بعد أن رفعت رصيدها إلى 12 نقطة لتتساوى مع اليونان لكنها تتفوق على اليونان في المواجهات المباشرة حيث تغلبت عليها أيضا بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة الخامسة.

هولندا تتفوق على اليونان في المواجهات المباشرة

بالاضافة إلى أن هذين الانتصارين أكدت هولندا تفوقها على اليونان في المواجهات المباشرة بينهما في تصفيات بطولة أمم أوروبا إذ سبق أن التقيا في 4 مواجهات من قبل، المواجهتان الأوليتان كانتا في تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 1988 في ألمانيا أيضا في المجموعة الخامسة، وتعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الرابعة، وفازت هولندا بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الجولة الثامنة.

أما المواجهتان الثالثة، والرابعة، فكانتا في تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 1992 في السويد في المجموعة السادسة، وتغلبت هولندا في اللقائين بنفس النتيجة هدفين نظيفين في الجولتين الأولى، والسادسة.

أي أن اليونان في 6 مواجهات لم تتمكن من تحقيق انتصار واحد على هولندا، واكتفت بتحقيق تعادل وحيد.

كيف جمعت هولندا 12 نقطة؟

على أي حال جمعت هولندا النقاط الـ12 من 4 انتصارات منها انتصاران على اليونان، وانتصار وحيد على كل من منتخب جبل طارق، ومنتخب إيرلندا، ولم تتعادل لكنها تعرضت لخسارتين أمام فرنسا.

سجلت هولندا 10 أهداف بمعدل 1.7 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد، والمدهش أن هدفها هو المدافع ناثان آكي برصيد هدفين في حين استقبلت شباكها 7 أهداف أي إنها تستقبل أكثر من هدف في كل مباراة، وهو معدل ليس جيدا.

ماذا تحتاج هولندا للتتأهل إلى بطولة أمم أوروبا؟

باتت هولندا تحتاج من أجل أن تحسم تأهلها إلى بطولة أمم أوروبا إلى 4 نقاط فقط من المباراتين المتبقيتين أمام أيرلندا في الجولة التاسعة، وجبل طارق في الجولة العاشرة، لأن بذلك يصعد رصيد هولندا إلى 16 نقطة في حين أقصى نقاط يمكن أن تصل إليها اليونان هي 15 نقطة.

باستطاعة هولندا أن تحصد النقاط الأربع لأن المباراتان على الورق سهلتان إذ أن المنتخبين خارج المنافسة على الصعود إلى بطولة أمم أوروبا تماما.

إيرلندا

فإيرلندا تحتل المركز الرابع قبل الأخير بـ 6 نقاط جنتها من انتصارين على جبل طارق، ولم تتعادل لكنها تلقت 5 هزائم بواقع هزيمتين على يد كل من فرنسا، واليونان، وهزيمة واحدة على يد هولندا.

جبل طارق

أما جبل طارق، فهي تقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط حيث تعرضت لـ 6 خسائر منها خسارتين أمام كل من اليونان، وإيرلندا، وخسارة وحيدة أمام كل من هولندا، وفرنسا.

اليونان تفقد الوصافة

على الجانب الآخر، اليونان بهذه الهزيمة أضعفت من فرصها إلى حد كبير في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا حيث تراجعت إلى المركز الثالث بتوقف رصيدها عند 12 نقطة جنتها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على كل من جبل طارق، وإيرلندا، ولم تتعادل لكنها تلقت 3 هزائم بواقع هزيمتين على يد هولندا وهزيمة وحيدة على يد فرنسا.

أحرزت اليونان 12 هدفا بمعدل 1.7 هدف في اللقاء الواحد، وهدافها هو اللاعب جيورجيوس بـ5 أهداف أما شباكه فقد تلقت 6 أهداف.

لم يعد متبقيا لليونان سوى مواجهة واحدة أمام فرنسا في الجولة العاشرة.

وهي مواجهة في غاية الصعوبة بالرغم من أن فرنسا حسمت صعودها إلى بطولة أمم أوروبا بتصدرها للمجموعة بالعلامة الكاملة 18 نقطة حصدتها من 6 انتصارات منها انتصاران على كل من هولندا، وإيرلندا، وانتصار واحد على كل من جبل طارق، واليونان لكنها تدافع عن سمعتها وكبريائها، وتأمل في إنهاء تصفيات بطولة أمم أوروبا دون هزيمة.

فرضا إذا استطاعت اليونان أن تتغلب على فرنسا، فهذا لا يكفي، فيجب عليها أن تنتظر تعثر هولندا أمام كل من إيرلندا، وجبل طارق بحيث لا تفوز على أيا منهما، وهو أمر يبدو صعبا.