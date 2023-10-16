بولندا تفقد وصافة المجموعة الخامسة في تصفيات أمم أوروبا

فشل منتخب بولندا في الحفاظ على مركزه وصيفا في المجموعة الخامسة في تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا بتعادله الإيجابي الغريب مع منتخب مولدوفا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثامنة على ملعبها استاد نارودوي.

بولندا تتراجع إلى المركز الثالث

بهذا التعادل تراجعت بولندا إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعتها من 3 انتصارات منها انتصاران على منتخب جزر فاروه، وانتصار وحيد على منتخب ألبانيا، وتعادل وحيد الذي كان مع مولدوفا في حين تلقت 3 هزائم على يد منتخبات التشيك، ومولدوفا، وألبانيا.

سجلت بولندا 9 أهداف بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة، وهدافها هو اللاعب روبرت ليفاندوفسكي برصيد 3 أهداف بينما استقبلت شباكها 9 أهداف أيضا.

هذا التعادل أضعف من فرص بولندا في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا إلى حد كبير حيث لم يعد متبقيا لها سوى مباراة واحدة أمام التشيك في الجولة التاسعة على استاد نارودوي، وهي مباراة صعبة للغاية، ونقاطها غير مضمونة على أي حال أقصى نقاط يمكن أن تصل إليها هي 13 نقطة.

التشيك تنقض على الوصافة

والصعوبة لأن التشيك استفادت من تعثر بولندا، وانقضت على وصافة المجموعة بعد أن كانت تحتل المركز الثالث بفوزها على جزر فاروه بنتيجة هدف نظيف بزيادة رصيدها إلى 11 نقطة حصدتها من 3 انتصارات بواقع انتصارين على جزر فاروه، وانتصار واحد على بولندا، وتعادلين، الأول كان سلبيا مع مولدوفا، والثاني كان إيجابيا مع ألبانيا بينما تعرضت لخسارة واحدة أمام ألبانيا بنتيجة 3 أهداف دون رد في الجولة السابعة.

أحرزت التشيك 8 أهداف بمعدل 1.3 هدف في اللقاء الواحد، وهدافها هو اللاعب فاكلاف سيرني برصيد 3 أهداف أما شباكها فقد تلقت 5 أهداف.

مولدوفا

بعد المواجهة أمام بولندا تنتظر التشيك مواجهة أخرى أمام مولدوفا في الجولة العاشرة على ملعب فورتونا أرينا، وهي أيضا مواجهة صعبة لأن مولدوفا بتعادلها مع بولندا لحافظت على فرصها في الصعود إلى بطولة أمم أوروبا بالرغم من أنها ظلت كما هي في المركز الرابع قبل الأخير بـ9 نقاط جنتها من انتصارين على بولندا، وجزر فاروه، و3 تعادلات بواقع تعادلين إيجابيين مع جزر فاروه، وبولندا، وتعادل سلبي مع التشيك في الجولة الثانية في حين لم تتلق سوى هزيمة وحيدة على يد ألبانيا بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثالثة.

أحرزت مولدوفا 6 أهداف فقط بمعدل هدف واحد في اللقاء الواحد منها 4 أهداف عن طريق لاعبها إيوان نيكوليسكو بينما تلقت شباكها 6 أهداف أيضا، وقبل مواجهة التشيك تنتظر مولدوفا لقاء صعب للغاية أمام ألبانيا في الجولة التاسعة على ملعب زيميرو.

ألبانيا في الصدارة

لأن ألبانيا هي ما تتصدر المجموعة برصيد 13 نقطة جمعتها من 4 انتصارات على مولدوفا، وجزر فاروه، وبولندا، والتشيك، وتعادل وحيد كان إيجابيا مع التشيك بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الخامسة في حين تعرضت لخسارة واحدة أمام بولندا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية.

سجلت ألبانيا 11 هدفا بمعدل 1.8 هدف في كل مباراة، والهدفان هما اللاعبان جاسير اساني، ونديم بايرامي، وسجل كل منهما 3 أهداف بينما لم يدخل مرماه سوى 3 أهداف.

وتنتظر ألبانيا مواجهتين أمام مولدوفا، وجزر فاروه في الجولة العاشرة.

جزر فاروه خارج السباق

أما المنتخب الوحيد الذي خرج من سباق التأهل إلى بطولة أمم أوروبا هو جزر فاروه الذي يقبع في قاع المجموعة بنقطة يتيمة حصدها من تعادل واحد كان إيجابيا مع مولدوفا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثانية بينما تعرض لـ6 خسائر منها خساراتان أمام كل من التشيك، وبولندا، وخسارة واحدة أمام كل من ألبانيا، وجزر فاروه.

لم يحرز سوى هدفين في حين استقبلت شباكه 13 هدفا.

هي مجموعة معقدة لأن هناك 4 منتخبات يداعبها الأمل في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا لكن الأقرب للصعود هما ألبانيا، والتشيك.