تصفيات أمم أوروبا.. تركيا تهزم لاتفيا برباعية وتبلغ النهائيات.. وويلز تنعش أمالها فى الصعود بالفوز على كرواتيا

بلغ منتخب تركيا نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على ضيفه اللاتفي 4 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة للتصفيات.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، مع تبقي مباراة واحدة له في التصفيات، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند نقطتين في المركز الخامس.

ويتفوق المنتخب التركي في الصدارة على منتخب ويلز، الذي نجح في الصعود للمركز الثاني بالمجموعة برصيد عشر نقاط، بعد فوزه على منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بنتيجة 2 /1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم المنتخب التركي عن طريق يونس أكجون في الدقيقة 58، قبل أن يضيف سينك توسون الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما أضاف كريم أكتوركوغلو الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل سينك توسون الهدف الثاني له والرابع لتركيا.

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منتخب ويلز ينعش آماله في التأهل

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، أنعش منتخب ويلز أماله في التأهل المباشر للنهائيات بفوزه 2 /1 على كرواتيا.

وتقدم منتخب ويلز عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 47، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60، فيما كان هدف كرواتيا الوحيد من نصيب ماريو بازاليتش في الدقيقة 75.