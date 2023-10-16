الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات أمم أوروبا.. تركيا تهزم لاتفيا برباعية وتبلغ النهائيات.. وويلز تنعش أمالها فى الصعود بالفوز على كرواتيا

منتخب تركيا
منتخب تركيا

بلغ منتخب تركيا نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على ضيفه اللاتفي 4 /  صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة للتصفيات.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، مع تبقي مباراة واحدة له في التصفيات، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند نقطتين في المركز الخامس.

ويتفوق المنتخب التركي في الصدارة على منتخب ويلز، الذي نجح في الصعود للمركز الثاني بالمجموعة برصيد عشر نقاط، بعد فوزه على منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بنتيجة 2 /1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم المنتخب التركي عن طريق يونس أكجون في الدقيقة 58، قبل أن يضيف سينك توسون الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما أضاف كريم أكتوركوغلو الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل سينك توسون الهدف الثاني له والرابع لتركيا.

اقرأ أيضا.. يورو 2024: منتخب سويسرا يفرض التعادل على بيلاروسيا.. والتشيك يفوز على جزر فاروه

منتخب ويلز ينعش آماله في التأهل

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، أنعش منتخب ويلز أماله في التأهل المباشر للنهائيات بفوزه 2 /1 على كرواتيا.

وتقدم منتخب ويلز عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 47، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60، فيما كان هدف كرواتيا الوحيد من نصيب ماريو بازاليتش في الدقيقة 75.

منتخب تركيا منتخب ويلز منتخب كرواتيا تصفيات يورو 2024 بطولة يورو 2024

مواد متعلقة

يورو 2024: منتخب سويسرا يفرض التعادل على بيلاروسيا.. والتشيك يفوز على جزر فاروه

ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 بعد مباريات أمس

رونالدو يسجل هدفين ويقود البرتغال للفوز على سلوفاكيا والتأهل إلى يورو 2024

الأكثر قراءة

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

عاجل.. محمود عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطينى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

عاجل.. مع تزايد أعداد الشهداء.. استخدام سيارات المأكولات لحفظ الجثث فى غزة

عاجل.. "الداخلية" تعلن بدء التقدم لأداء فريضة الحج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا