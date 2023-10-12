كرواتيا وتركيا وصراع على صدارة المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أوروبا

يسعى منتخب كرواتيا إلى تأكيد تفوقه على منتخب تركيا حين يستضيفه اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على استاد جرادسكي في الجولة السابعة من المجموعة الرابعة في تصفيات بطولة أمم أوروبا المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

كانت كرواتيا قد فازت على تركيا بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الثانية على ملعب بورسا اتاتورك.

هذه المواجهة مهمة للغاية للمنتخبين لأنها ربما تفض الشراكة بين المنتخبين، وتجعل الفائز بها ينفرد بالصدارة إذ في رصيد كلا المنتخبين 10 نقاط.

كرواتيا تتصدر بـ4 جولات فقط

بالرغم من أن كرواتيا لعبت عدد مباريات أقل من تركيا حيث لعبت 4 مباريات فقط إلا أنها تحتل مقدمة المجموعة بأفضلية فارق الأهداف إذ فارق أهدافها + 8 أما فارق أهداف تركيا، فهو + 2 فقط.

لم تتلق كرواتيا أي هزيمة، وجمعت النقاط العشر من 3 انتصارات على منتخبات تركيا، ولاتفيا بنتيجة 5 أهداف دون رد في الجولة الخامسة، وأرمينيا بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة السادسة، وتعادل وحيد كان إيجابيا مع منتخب ويلز بنتيجة هدف لمثله في الجولة الأولى.

تركيا وصيفة بعد 5 جولات

في حين حصدت تركيا النقاط العشر في 5 جولات حيث تغلبت في 3 جولات على أرمينيا 2 – 1 في الجولة الأولى، ولاتفيا بنتيجة 3 – 2 في الجولة الثالثة، وويلز بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الرابعة، وتعادل واحد كان في الجولة الخامسة بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما مع أرمينيا، وتعرضت لخسارة واحدة أمام كرواتيا.

أرمينيا تتربص

هزيمة كرواتيا سوف تنزل بها من الصدارة إلى الوصافة أما خسارة تركيا فقد تكلفها فقدان المركز الثاني لأن هناك منتخب ثالث يتربص هو أرمينيا الذي في حسابه 7 نقاط حصدها من انتصارين على ويلز بنتيجة 4 – 2 في الجولة الثالثة، ولاتفيا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الرابعة، وتعادل مع تركيا، وتلقى هزيمتين على يد كل من تركيا، وكرواتيا.

وفارق أهداف أرمينيا قريبة جدا من فارق أهداف تركيا حيث فارق أهداف أرمينيا + 1.

التعادل نتيجة ليست سيئة

أما نتيجة التعادل، فهي نتيجة ليست سيئة سواء لكرواتيا أو لتركيا حيث سوف تجعل المنتخبين يحافظان على مركزهما في المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة أرمينيا أمام لاتفيا التي تقام اليوم أيضا في تمام الساعة السابعة مساء في الجولة السابعة على ملعب كونتو ستاديونس، وبالرغم من أن هذه المباراة خارج أرمينيا إلا أن من المتوقع أن يرتفع رصيدها إلى 10 نقاط.

لاتفيا أضعف المنتخبات

لأن لاتفيا هي الحلقة الأضعف على الاطلاق في المجموعة إذ تقبع في القاع بلا رصيد من النقاط بتعرضها لـ5 خسائر منها خسارتان أمام ويلز وخسارة واحدة أمام كل من تركيا، وأرمينيا، وكرواتيا.

لم تسجل لاتفيا سوى 3 أهداف بينما استقبلت شباكها 13 هدفا.

كرواتيا تتفوق على تركيا وتتأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2012

لأول مرة تقع كرواتيا وتركيا في مجموعة واحدة في تصفيات بطولة أمم أوروبا لكنهما تقابلا من قبل في التصفيات لكن في مباريات الملحق، ونجحت كرواتيا في خطف بطاقة التأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا إذ فازت كرواتيا على تركيا بنتيجة 3 أهداف دون رد في مباراة الذهاب خارج ملعبها، وتعادلت معها سلبيا في مباراة الإياب على ملعبها.

من المتوقع أن تؤكد كرواتيا تفوقها على تركيا، ومن الصعب أن ترد تركيا هزيمتها.