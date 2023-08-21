مودريتش على رأس قائمة منتخب كرواتيا لتصفيات يورو 2024

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، قائمة لاعبيه المستدعين، لفترة التوقف الدولي المقبلة، والتي تشهد خوض تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وستواجه كرواتيا ثالث العالم في مونديال قطر 2022 كلاً من لاتفيا يوم 8 سبتمبر في مدينة "رييكا"، على أرضه ووسط جماهيره، بجانب أرمينيا يوم 11 من نفس الشهر خارج الديار في مدينة "يريفان".

وشهدت قائمة كرواتيا، استدعاء لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، وماتيو كوفاسيتش من مانشستر سيتي الإنجليزي.

نجم ريال مدريد يزين قائمة منتخب كرواتيا لتصفيات يورو 2024

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، إيفيكا إيفوسيتش (بافوس)، نيديليكو لابروفيتش (رييكا).

خط الدفاع: جوزيب ستانيشيتش (باير ليفركوزن)، جوزيب يورانوفيتش (يونيون برلين)، دوماجوي فيدا (أيك أثينا)، جوزيب شوتالو (أياكس)، يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، مارتن إرليتش (ساسولو)، بورنا سوسا (شتوتجارت)، بورنا باريسيتش (رينجرز)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، لوفرو ماجر (فولفسبورج)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، ماريو باساليتش (أتالانتا).

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنهام)، لوكا إيفانوسيك (دينامو)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، بيتار موسى (بنفيكا)، ماتيا فريجان (ويسترلو).

ويتواجد منتخب كرواتيا، ضمن فرق المجموعة الرابعة المكونة من تركيا وويلز، وأرمينيا ولاتفيا.

افتتح ثالث العالم، مشواره في تصفيات كأس الأمم الأوروبية المؤهلة ليورو 2024، بالتعادل الإيجابي 1/1 مع ويلز، وفي الجولة الثانية الفوز على تركيا بنتيجة 0-2.