الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مودريتش على رأس قائمة منتخب كرواتيا لتصفيات يورو 2024

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، قائمة لاعبيه المستدعين، لفترة التوقف الدولي المقبلة، والتي تشهد خوض تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وستواجه كرواتيا ثالث العالم في مونديال قطر 2022 كلاً من لاتفيا يوم 8 سبتمبر في مدينة "رييكا"، على أرضه ووسط جماهيره، بجانب أرمينيا يوم 11 من نفس الشهر خارج الديار في مدينة "يريفان".

وشهدت قائمة كرواتيا، استدعاء لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، وماتيو كوفاسيتش من مانشستر سيتي الإنجليزي.

نجم ريال مدريد يزين قائمة منتخب كرواتيا لتصفيات يورو 2024

حراس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، إيفيكا إيفوسيتش (بافوس)، نيديليكو لابروفيتش (رييكا).

خط الدفاع: جوزيب ستانيشيتش (باير ليفركوزن)، جوزيب يورانوفيتش (يونيون برلين)، دوماجوي فيدا (أيك أثينا)، جوزيب شوتالو (أياكس)، يوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)، مارتن إرليتش (ساسولو)، بورنا سوسا (شتوتجارت)، بورنا باريسيتش (رينجرز)

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد)، ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، لوفرو ماجر (فولفسبورج)، نيكولا فلاسيتش (تورينو)، ماريو باساليتش (أتالانتا).

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش (توتنهام)، لوكا إيفانوسيك (دينامو)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم)، برونو بيتكوفيتش (دينامو زغرب)، بيتار موسى (بنفيكا)، ماتيا فريجان (ويسترلو).

ويتواجد منتخب كرواتيا، ضمن فرق المجموعة الرابعة المكونة من تركيا وويلز، وأرمينيا ولاتفيا.

افتتح ثالث العالم، مشواره في تصفيات كأس الأمم الأوروبية المؤهلة ليورو 2024، بالتعادل الإيجابي 1/1 مع ويلز، وفي الجولة الثانية الفوز على تركيا بنتيجة 0-2.

زلاتكو داليتش منتخب كرواتيا تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 لوكا مودريتش التوقف الدولي سبتمبر 2023

الأكثر قراءة

حكم جديد بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

أولياء أمور لاعبى الدورى الأمريكى يشتكون ميسى

مرتكب مذبحة الوراق يمثل جريمته وسط حراسة مشددة

"يسلم نفسه أو يتقبض عليه".. مصدر: الحكم بحبس مرتضى منصور واجب النفاذ

زاهى حواس: مصر ستفتتح قريبًا أضخم مشروع أثرى فى القرن الـ21

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟