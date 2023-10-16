تصفيات أمم أوروبا: إيقاف مباراة بلجيكا والسويد بسبب مقتل مشجعين

توقفت مباراة منتخبي بلجيكا والسويد، التي تُقام في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ورفض لاعبو منتخب السويد النزول لأرضية الملعب لخوض منافسات الشوط الثاني، لعلمهم بمقتل 2 من مشجعي "أحفاد الفايكينجز"، بالرصاص في بروكسيل، قبل مباراة الليلة، فيما يظل مرتكب الجريمة طليًا.

ولم يتم إلغاء المباراة حتى الآن من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن لاعبي منتخب السويد رفضوا العودة لأرضية الملعب.

وكانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، مع نهاية الشوط الأول.

منتخبا بلجيكا والنمسا تأهلا لكأس أمم أوروبا عن المجموعة السادسة، حيث جمعا 16 نقطة حتى الآن، فيما يأتي السويد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويبحث عن التأهل لخوض الملحق المؤهل للبطولة.