الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. "الوثائقية" تعرض نيرون والجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة

الوثائقية
الوثائقية

تعرض القناة الوثائقية، مساء اليوم، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويوثق الجزء الثاني كيفية تحقيق  الكاتب الكبير نجوميته مؤلفًا وكاتبًا للسيناريو في الدراما المصرية والعربية، كما يتطرق إلى الثنائيات التي كونها مع مخرجين كبار خلال مسيرته ومنهم إسماعيل عبدالحافظ ومحمد فاضل وجمال عبدالحميد.

 أبرز التساؤلات التي دارت حول الهوية في عقل عكاشة

كذلك يطرح الفيلم في الجزء الثاني بعض التساؤلات التي دارت حول الهوية في عقل عكاشة، واستطاع ببراعة تقديمها في أعمال مثل" أرابيسك" و"زيزينيا"، كما يتناول هذا الجزء مدى تأثر أسامة أنور عكاشة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، وكيف تشابهت الأماكن التي كتب عنها مع أماكن محفوظ، هذا كله إلى جوار توثيق الفيلم معارك عكاشة الممتدة مع مقص الرقيب.

كما يشهد الجزء الثاني من فيلم "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن منهم: إلهام شاهين، لوسي، صابرين، عبدالعزيز مخيون، المخرج جمال عبدالحميد والمخرج رءوف عبدالعزيز، كما يستضيف بعض الكتاب والنقاد، منهم: عبدالله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، أسامة عبدالفتاح، حمدي عبدالرحيم، والسيناريست مجدي صابر، كذلك يستضيف الفيلم الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة كشاهدة على عالم عكاشة من الداخل. 

وكانت القناة الوثائقية قد اعادت  عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة الاثنين  الماضي، وحاز على اهتمام كبير من الجمهور والمشاهدين لما قدمه من شهادات موثقة مع عدد من المعاصرين للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. 

الفيلم الوثائقي نيرون

كما تعرض القناة الوثائقية اليوم وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء الفيلم الوثائقى “نيرون” ويرصد فيلم نيرون روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا، في محاولة للوصول إلى الحقيقة. يوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون".

ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة من زوايا مختلفة، منها: هل حرق العاصمة روما بالفعل؟.. وهل كان إمبراطور روما الشهير تجسيدًا للشر المروّع، ومصابًا بجنون العظمة، أم أنه نجح في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال عهده؟.

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اليوم.. "الوثائقية" تعيد عرض الجزء الأول من فيلم أسامة أنور عكاشة

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