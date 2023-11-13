الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. "الوثائقية" تعيد عرض الجزء الأول من فيلم أسامة أنور عكاشة

الفيلم الوثائقي أسامة
الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة

تعيد القناة الوثائقية، مساء اليوم، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك بعد مطالبات الجمهور بإعادة عرض الفيلم من جديد. 

وروجت القناة الوثائقية لإعادة عرض الجزء الأول من فيلم أسامة أنور عكاشة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت مقطعا من العمل مصحوبا بتعليق: "فترة مهمة في تاريخ مصر شكلت شخصية أسامة أنور عكاشة الأدبية. 

https://fb.watch/ohPteuAKIT/?mibextid=Nif5oz

عرض الجزء الأول من الفيلم أغسطس الماضي

وكانت القناة الوثائقية قد عرضت الجزء الأول من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة أغسطس  الماضي، وحاز على اهتمام كبير من الجمهور والمشاهدين لما قدمه من شهادات موثقة مع عدد من المعاصرين للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. 

ويحكى الفيلم الوثائقى عن أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة وشهادات الفنانين وطريقة كتابته وكيف تناول القضايا في مؤلفاته وكيف أصبح من الكنوز الفنية والثقافية لمصر. 

وأسامة أنور عكاشة، كاتب وروائي مصري ويعد أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التليفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي، ولد في 27 يوليو 1941 وحصل على ليسانس الآداب من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس عام 1962.

عمل بعد تخرجه إخصائيًا اجتماعيًا في مؤسسة لرعاية الأحداث، ثم عمل مدرسًا في مدرسة بمحافظة أسيوط بالفترة من عام 1963 إلى عام 1964، ثم انتقل للعمل بإدارة العلاقات العامة بديوان محافظة كفر الشيخ بالفترة من عام 1964 إلى عام 1966، انتقل بعدها للعمل كأخصائي اجتماعي في رعاية الشباب بجامعة الأزهر وذلك من عام 1966 إلى عام 1982 عندما قدم استقالته ليتفرغ للكتابة التأليف، وتعددت أعماله بين روائي ومسرحيات ودرامي وسينمائي فقد كانت كاتبًا شاملًا. 

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