الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصدر بـ"التنمية المحلية": إرسال قانون التصالح بمخالفات البناء للرئيس للتصديق عليه

مخالفات البناء
مخالفات البناء

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيُرسل من البرلمان إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وأوضح المصدر أنه بمجرد تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية سيتم إرساله إلى الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية للقانون، لبدء العمل به على أرض الواقع.

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، سيتم العمل به رسميًا بعد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية وسيبدأ العمل به قبل بداية العام المقبل، لافتا أنه سيصدر منتصف ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها من الحكومة مباشرة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، لافتًا أن اللائحة جاهزة وتنتظر تصديق الرئيس، لافتا أن القانون يحدد 3 أِهر لإصدار اللائحة.

ملامح قانون التصالح الجديد

وكشف المصدر عن ملامح القانون الجديد، والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة للمواطنين، والتي جاء منها:

قبول كافة طلبات التصالح التي تقدم بها المواطن وفقًا للموعد الجديد الذي حدده القانون.

جواز أن يتقدم كل مواطن تم رفض طلبه مسبقًا بطلب تظلم على أن يتم البت في التظلم وقبوله إذا استوفى الشروط.

قبول التصالح في بعض مخالفات البناء والتي شهدت أخر تصوير جوي في 15 أكتوبر 2023، بدلًا من ديسمبر 2022.

جواز التصالح على بعض أراضي أملاك الدولة والتي حددها القانون.

جواز تقسيط مبالغ التصالح على 5 سنوات، وإعفاء زيادة أي فوائد خلال أول 3 سنوات على أن يتم زيادة 7% على السنة الرابعة والخامسة.

جواز التصالح في بعض الارتفاعات المخالفة والتي حددها القانون الجديد.

حدد القانون الجديد، سعر المتر ليبدأ من 50 جنيها إلى 2500 في بعض المناطق، على أن يتم زيادة المبلغ المحدد في مناطق معينة لم يكن من السهل قبول التصالح عليها مسبقا.

وقف التعامل بالقانون رقم 17 لعام 2029، المعدل رقم 1 لسنة 2020

وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء مجلس النواب بوزارة التنمية المحلية التصالح أملاك الدولة

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