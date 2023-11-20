البنك المركزى: ارتفاع عدد بطاقات الدفع الإلكترونى لـ62 مليونًا

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الدول تدعم التكنولوجيا المالية لتحقيق روية مصر 2030، موضحًا أن البنك المركزي عمل على تحويل مصر لمركز تكنولوجي، وتضاعف عدد الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية من 32 شركة إلى 177 شركة، لجذب 800 مليون دولار خلال 2022.

800 مليون دولار جذبتها 177 شركة للخدمات المالية في 2022

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته فى مؤتمر فيدكس للمدفوعات الرقمية، أن البنك المركزي يركز على الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن عدد بطاقات الدفع الإلكتروني ارتفع لـ62 مليون بطاقة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن عدد عملاء انستاباي وصل إلى 6.2 مليون عميل، موضحًا أن البنك المركزي أطلق تطبيقات لدعم التكنولوجيا المالية.

وشارك البنك المركزي المصري بجناح خاص، وقام برعاية الدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر "PAFIX" الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، الذي بدأ انطلاقه قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض في عامه العاشر أن الشمول المالي يعتمد في الأساس على الشمول الرقمي.

وأصبحت البنوك الرقمية واقعًا جديدًا في جميع أنحاء العالم، وهي بنوك غير تقليدية وليس لها أي فروع مادية على أرض الواقع، وقد أطلق البنك المركزي المصري من عدة أشهر قواعد تأمين إطلاق البنوك الرقمية، وتعمل العديد من الجهات والبنوك حاليًا على الاستعداد لإطلاق البنوك الرقمية، الأمر الذي يجب مناقشته بعناية فائقة داخل مؤتمرات وندوات المعرض.