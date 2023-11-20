السكك الحديدية: تقليل سرعة القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

قالت مصادر في هيئة السكك الحديدية إنه سيتم تقليل سرعة القطارات في الوجهين البحري والقبلي، نتيجة سوء الأحوال الجوية

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن تقليل سرعة القطارات يأتي حرصًا من هيئة السكك الحديدية على سلامة المواطنين خلال الرحلات في الوجهين القبلي والبحري.

السكك الحديدية: تقليل سرعة القطارات لن يؤثر على الحركة

وتابعت المصادر أن تقليل سرعة القطارات لن يؤثر بشكل سلبي على مواعيد الرحلات، نظرا لأن تقليل السرعة لن يكون بشكل مبالغ فيه، ولكن سيكون بنسبة قليلة، خاصة بالمناطق التي تتم فيها أعمال تطوير أبراج الإشارات لأن مناطق الأعمال مع وجود أمطار سيكون هناك خطورة في حال سير القطارات بنفس السرعة التي يسير بها القطارات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك متابعة لكافة حركة القطارات خلال مسيرها على الخطوط بالوجهين البحري والقبلي، وذلك من خلال غرفة الطواريء التي شكلتها هيئة السكة الحديد خلال فترة الشتاء نظرا لتساقط الأمطار وسوء الأحوال الجوية مما يتطلب متابعة لحظية لحركة القطارات للحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل الفوري في حال وقوع أي مشكلة فنية داخل القطار.