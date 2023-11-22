الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يمني: القيادة المصرية تحمل على عاتقها مسؤولية القضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن
مواطن

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على كل ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الأذى والبطش الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة.

وأعلن المواطنون عن دعمهم للرئيس السيسي ومساندتهم له في سبيل الوصول إلى حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له جميع حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

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وقال "أبو بكر حارس"، يمني الجنسية ومقيم في مصر، إن القيادة المصرية قدمت الدعم الكامل لأهالي قطاع غزة، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية، وذكر أن الشعب المصري يعتبر القضية الفلسطينية  قضيته.

وأضاف حارس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر حماية للأمن القومي المصري، وحفاظا على القضية الفلسطينية. 

 

الجهود المصرية وإطلاق قمة القاهرة للسلام 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

موقف الرئيس السيسى الرافض لتصفية القضية 

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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