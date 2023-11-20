مواطن: الرئيس السيسي قراراته حكيمة حفظت لنا الأمن والأمان وحمتنا من الإرهاب (فيديو)

قال كريم حسن، مواطن مصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراته حكيمة حفظت الأمن والأمان وحمتنا من الإرهاب، فهو قائد المرحلة الحالية والمستقبلية.

وتابع، أن الدولة المصرية كانت صاحبة المبادرة العربية في دعم ومساعدة أشقاءنا في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الذي يمارس عليهم لتحريك المجتمع العربي والدولي إلى ضرورة إنقاذ هؤلاء الأبرياء.

وأكمل: “كما أن مصر كانت الممر الرئيسي لكل الدول العربية التي أرسلت مساعدات إغاثية عبر مطار العريش ومعبر رفح لتكون جسر تواصل بين الدول العربية والمحاصرين في قطاع غزة”.