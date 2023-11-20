الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي قراراته حكيمة حفظت لنا الأمن والأمان وحمتنا من الإرهاب (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

قال كريم حسن، مواطن مصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراته حكيمة حفظت الأمن والأمان وحمتنا من الإرهاب، فهو قائد المرحلة الحالية والمستقبلية.

وتابع، أن الدولة المصرية كانت صاحبة المبادرة العربية في دعم ومساعدة أشقاءنا في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الذي يمارس عليهم لتحريك المجتمع العربي والدولي إلى ضرورة إنقاذ هؤلاء الأبرياء.

وأكمل: “كما أن مصر كانت الممر الرئيسي لكل الدول العربية التي أرسلت مساعدات إغاثية عبر مطار العريش ومعبر رفح لتكون جسر تواصل بين الدول العربية والمحاصرين في قطاع غزة”.

 

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مواطن: دخول المصابين للعلاج في مصر مشهد إنساني ودرس للعالم أجمع (فيديو)

 

 

 

مواطن مصري الرئيس السيسي الدولة المصرية معبر رفح الإسكندرية

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