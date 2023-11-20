الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن لـ"الدستور": "مصر نجحت في إدارة أزمة غزة منذ يومها الأول" (فيديو)

غزة
غزة

“حزين على مشاهد الأطفال في قطاع غزة”.. بهذه الكلمات بدأ أحمد عبدالله أحد المواطنين، حديثه لـ « الدستور» مُنندًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال المبتسرين والخدج، مما يثبت فشل وتعنت قوات الاحتلال في حق المدنيين بقطاع غزة.

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مواطن: السيسى من اختيار الله لإنقاذ الأمة العربية من أزماتها

وتابع: “أحنا والشعب الفلسطيني أخوات وبنحزن لحزنهم، احنا مش قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي بسبب العدوان الإسرائيلي”.

وأشاد بجهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة الراهنة في قطاع غزة، ومعقبًا:« مصر أدت دورًا فعالًا جدًا في التعامل مع هذه الأزمة من خلال إرسال هذه الكميات الكبيرة من الدعم وقوافل المساعدات».

https://youtu.be/LNgzYsi5IBA

استقبال الأطفال الفلسطينيين المبتسرين وإجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف

تابعت وزارة الصحة والسكان وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، وإجراءات نقلهم بسيارات الإسعاف المجهزة، وذلك بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجري حاليا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، موضحًا أن مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف من هناك، و150 سيارة إسعاف مخصصة لنقل الجرحى الفلسطينيين.

غزة فلسطين الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر

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