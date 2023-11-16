الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن سوداني: مصر لعبت دورا كبيرا في الأزمة الفلسطينية (فيديو)

مواطن سوداني
مواطن سوداني

قال نايف محمد حسن الشيخ، أحد المواطنين السوادنين مقيم بالدولة المصرية، إن ما يحدث في قطاع غزة أمر مؤسف للغاية ولا نملك سوى الدعاء لهم والتنديد بالعدوان الصهيوني، وفي النهاية سوف ينتصر الحق بالتأكيد.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن الدولة المصرية لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية، وكانت من أوائل الدول التي ضخت إغاثات ومساعدات للدولة الفلسطينية، كما أنها ساعدت بشكل كبير في فتح معبر رفح.

 

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الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية الرئيس السيسي مواطن يدعم القضية الفلسطينية قطاع غزة التنديد بالعدوان الصهيوني العدوان الصهيوني

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