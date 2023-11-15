الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: أريد من الرئيس القادم الاهتمام بالتعليم (فيديو)

مواطن
مواطن

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، حيث رصد "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد في الشارع المصري ومعرفة ما يريده المواطنون من الرئيس الجديد.

قال زين العابدين، أحد المواطنين من محافظة بني سويف، إنه يطلب من الرئيس القادم أن يكون بنفس قوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كون الرئيس السيسي استطاع أن يحافظ على هيبة وكرامة المواطن المصري.

تابع أن الرئيس السيسي تصدى لإسرائيل وأمريكا ودافع عن القضية الفلسطينية، لذلك نحن بحاجة لرئيس في نفس قوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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مواطن مصرى: الرئيس السيسى قائد الجمهورية الجديدة وصاحب الإنجاز المستقبلى

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مواطن: الشعب المصري والقيادة السياسية تساند القضية الفلسطينية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس الجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات

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