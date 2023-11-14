الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الشعب المصري والقيادة السياسية تساند القضية الفلسطينية (فيديو)

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على القرارات التي يتخذها ويعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الأذى والبطش الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

وأعلن المواطنون دعمهم للرئيس ومساندته من أجل وضع حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له جميع حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

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مواطن: الرئيس السيسي أكبر داعم للقضية الفلسطينية.. ولا للتهجير (فيديو)

وقال "عبد الله" أحد المواطنين إنه يدين جيش الاحتلال الإسرائيلي على المجازر التي ينفذها في حق الفلسطينيون دون وجه حق، كما أن يريدون إنهاء القضية الفلسطينية عن طريق نقل الأهالي من عزة إلى سيناء المصرية وذلك مرفوض تمامًا من قبل الشعب المصري والقيادة المصرية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على دراية كاملة بالمخططات الصهيونية لذلك منع فكرة التهجير.

وذكر أن الشعب المصري بأكمله يثق في قرارات الرئيس ويسير خلفه بعدما شاهد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.

الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الفلسطينى

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