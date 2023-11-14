مواطن: "حرب غزة قضيتنا جميعًا.. ومصر لعبت دورًا كبيرًا في دعم فلسطين"

"وقت الشدائد تظهر معادن الرجال".. تنطبق هذه المقولة على الشعب المصري الذي التف حول قيادته السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الشعب الفلسطيني في أزمته الأخيرة، حيث العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وفي السياق، قال عبد القادر كمال، موظف بوزارة الصحة لـ"الدستور": “بالطبع نتابع بصفة يومية المذابح التي يرتكبها العدو الإسرائيلي المحتل ضد أهالينا في غزة، وهي المشاهد التي تدمي قلوبنا جميعًا، ولا بد أن تتكاتف دول الوطن العربي خلف مصر لمساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وأضاف: "هذه القضية لم ولن تكن يومًا قضية شعب فلسطيني ولكنها قضيتنا جميعًا، ولقول الحق، مصر لعبت دورًا كبيرًا في مساعدة القضية الفلسطينية على مدار تاريخها، وخاصة في الأزمة الأخيرة حيث تقديم المساعدات الإنسانية وعلاج الجرحى والمصابين في أراضيها".