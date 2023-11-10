الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: أدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية.. ولا للتهجير (فيديو)

مواطن
مواطن

أعرب محمود الليثي، أحد أهالي الإسماعيلية، عن دعمه لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفض مخطط تهجير أهالي غزة داخل الأراضي المصرية، وكذلك حرص الرئيس السيسي، على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وقال الليثي: «أدعم الرئيس السيسي على قراراته التي اتخذها خلال المؤتمر ولا للتهجير، ونحن ندعم القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا ولكن لا لتهجير أهالي غزة إلى أرض سيناء للحفاظ على وطنهم».

وأضاف: «الرئيس السيسي الأفضل لحكم مصر خلال الفترة المقبلة حفاظًا على الأمن القومي».

قمة القاهرة للسلام

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا، هي عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني مَن يظن أن الشعب الأبيِّ الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

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