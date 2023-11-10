الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى والشعب المصرى ضد التهجير (فيديو)

مواطن
مواطن

قال أحد المواطنين المصريين، إنه لابد من طرد الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية مثلما فعلت الدول الأوربية معهم من قبل حتى ابتلت فلسطين بهم من بعد وعد بلفور.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن الدولة المصرية قدمت كافة سبل الدعم للقضية الفلسطينية، خاصة وأنها الدولة الوحيدة التي حملت القضية الفلسطينية على عاتقها من أجل حقن الدماء، ولابد من وقوف كافة الدول العربية بجانب مصر من أجل أهل غزة، ومنع التهجير إلى أرض سيناء المصرية.

مواطن: دور مصر بفلسطين تاريخي ونجحت في إفشال مخطط التهجير

مواطن: الرئيس السيسي حافظ على هيبة الدولة من مخططات صهيونية

 

 

اقتحام مدينة جنين

واستُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضافت "وفا"، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن خمسة مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتــلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

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