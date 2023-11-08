مواطن: الرئيس السيسي حافظ على هيبة الدولة من مخططات صهيونية

أشاد عمرو علاء الدين، مواطن مصري، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أعاد بها هيبة الدولة المصرية وحافظ على أمنها القومي من المخططات الصهيونية التي تدعو للتهجير التدريجي للفلسطينيين إلى سيناء حتى يتم تنفيذ مخطط الاحتلال كاملا.





وأضاف أن قرارات الدولة المصرية حكيمة وعادلة وواعية للحفاظ على الأراضي المصرية من الاحتلال، فسيناء أرض مصرية استردت من يد العدو بالدم وأرواح شهدائنا وبالتأكيد لا تفريط فيها مجددا مع كامل دعمنا للقضية الفلسطينية وتاريخها الطويل.





وأكد أن الحرب على غزة هي الأعنف على الإطلاق ومشاهد الحرب القاسية التي لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية غاية في القسوة، وعلى الدول العربية والغربية أن تجنب مصالحها جانبا من أجل إنقاذ هؤلاء الأبرياء الذين لا يملكون سوى إصرارهم على التمسك بأراضيهم.

كما أكد أن قوة وصلابة الشعب الفلسطيني المناضل هو ما يزيدهم قوة وصلابة على حدود معبر رفح المصرية لاستمرارهم مرابطين ومتمسكين على إدخال كافة المساعدات الإغاثية التي تجمعت بأيادي مصرية مساندة ومحبة لأشقاءنا في قطاع غزة.





ووجه رسالته للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأن إصراركم وقوتكم هي أكبر سلاح لمحاربة العدو، فهم يخشونكم ويعرفون بأنكم شعب لا يهزم ولن يترك أرضه مهما بلغت التضحية.