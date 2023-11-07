مواطن: نحن مع الفلسطينيين ضد ما يقوم به الاحتلال الغاشم

قال أحد المواطنين يدعى محمد علي إن المصريين دائما في ظهر الأشقاء الفلسطينيين ومساندين لهم في قضاياهم ضد الاحتلال الغاشم وما يقوم به من معاملة غير إنسانية ومخطط للإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة من أجل الاستيلاء عليها وابتلاعها وتصفية القضية، ولكن هذا الأمر لن يحدث، بصمود أهالي فلسطين وبمساندة القيادة السياسية في مصر لعدم المساس بالأراضي المصرية وعدم السماح لتصفية القضية، بل مساندة الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم وانتزاع حقوقهم من هذا الكيان المغتصب الغاشم.

وأضاف خلال تقرير مصور «للدستور» رصدت خلاله آراء المواطنين في الشارع المصري عن ما يحدث في قطاع غزة أن الكيان الصهيوني لابد أن يرضخ لمطالب الوقف الفوري لإطلاق النار وعدم الاستمرار في الهجمات الوحشية التي لا تصيب إلا المدنيين والأطفال فهم لا يقدرون الإ على الضعفاء فقط لكنهم لا يستطيعون المواجهة لمن هم بأيديهم السلاح.

السيسي يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت خلال الفترة الماضية، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

السيسى يرفض تصفية القضية الفلسطينية

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث، وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".