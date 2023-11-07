الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوع التحالف الوطني: لن نهدأ قبل إتمام أكبر قدر من المعونات الإغاثية لغزة

التحالف الوطني
التحالف الوطني

مازالت أيادي الخير تمتد بكل ماتحود به لاستمرار تقديم المساعدات الاغاثية لأشقاءنا الفلسطينيين عبر معبر رفع، بكل مايلزمهم من مستلزمات غذائية وأخرى طبية لدعمهم بأقل مايستحقون، لتقدم مصر أكبر قافلة إغاثية شاملة، ويشكل متطوعو التحالف الوطني بمعسكر أمام معبر رفح رافضين المغادره قبل أن يتم إيصال كافة المساعدات حتى الشاحنة الأخيرة.


ليكون لمصر دورا بطوليا سواء في إغاثة المدنيين العزل بمعونات إغاثية وغذائية، أو من خلال استمرار المفاوضات التي لاتهدأ لوقف إطلاق النار وإنقاذ هؤلاء من قبضة الاحتلال وتحريرهم.

 

قال أيمن شريف، أحد المتطوعين، إن فور إعطاءنا إشاره البدء وجدنا أنفسنا في مهمة وطنية تجعل على عاتقنا المسؤولية أن علينا ألا نهدأ قبل إتمام أكبر قدر من المعونات الإغاثية التي تلبي جانب بسيط من احتياجات أشقاءنا العرب في قطاع غزة.

 

تابع شريف، أن الموقف المصري ليس بجديد فهو دائما أول من يساند القضية الفلسطينية منذ سنوات والدوله المصرية دائما ماتقود المباحثات الرسمية وغير الرسمية لوضع حد لإيقاف العنف وممارسة كل أنواع الحروب سواء حرب الموت أو التجويع.

 

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المساعدات الاغاثية التحالف الوطني الموقف المصري قطاع غزة فلسطين

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