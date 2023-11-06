الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

القنصل الفلسطيني بالإسكندرية يؤيد موقف السيسى الخاص برفض التهجير

القنصل الفلسطيني
القنصل الفلسطيني بالاسكندرية

قال القنصل رأفت بدران، قنصل فلسطين في الإسكندرية، إن المصريين والفلسطينيين أشقاء، يربطهم علاقات الدم والأرض ونفس العدو، مشيدًا باستمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية على المستوى الشعبي والرسمي.

وأيد القنصل الفلسطيني في الإسكندرية موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفضه تهجير الفلسطينيين، وكذلك دعمه للقضية الفلسطينية، وأكد أن للفلسطينيين أرضًا لا يمكن التنازل عنها. وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعرف جيدًا حقه في الحفاظ على أرضه منذ سنوات طويلة، ولا يتخلى عنها على الرغم من قسوة المجازر الشعبية التي لا تتوقف ليلاً ونهارًا.

وأشار بدران إلى أن المقاومة الفلسطينية أظهرت بسالة فائقة في الدفاع عن أرضهم، وكشفت وحشية العدو الصهيوني، الذي يقتل النساء والأطفال وهو عدو لجميع الأديان، فهو يُدمِّر الكنائس والمساجد والمستشفيات والجامعات، كلٌّ على حدة.

المصريين الفلسطنيين الدعم المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي تهجير المقاومة الفلسطينية

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