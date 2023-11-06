مواطن: التهجير لسيناء مرفوض وحماية الأمن المصري لا يتعارض مع فلسطين

قال رضا عامر، مواطن مصري، إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء “مرفوض من أشقاءنا الفلسطينيين قبل الموقف المصري”، فحماية الأمن القومي المصري لا يتعارض مع دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أن القضية الفلسطينية قضية الشعوب العربية وليست مقتصرة على قطاع غزة، وعلينا أن نعي أن مساندة القضية هو حماية لامن الدول العربية.

وأكمل أن الشعب المصري مساند للدولة المصرية في كل قراراتها السيادية وتعي جيدًا أنها في صالح الأمن القومي المصري، واتضح هذا من اتحادنا في تجميع كميات كبيرة وغير مسبوقة من المساعدات الإغاثية لرفع حصار التجويع الذي يمارس عليهم لتتضاعف معاناتهم جانبًا إلى الحرب الغشيمة التي لاتعرف للرحمة والانسانية معنى وتخترق كل القوانين الدولية.

وتابع أن مَن يدّعي عن الحرب فهو قرار ليس سهلاً، وعواقبة السلبية كثيرة ونعلم أن الدولة المصرية لديها من التأني والحكمة الكثير لعدم تتبع تلك المحاولات الاستفزازية.