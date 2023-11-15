مواطن مصرى: الرئيس السيسى قائد الجمهورية الجديدة وصاحب الإنجاز المستقبلى

قال محمد رزق أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن الشعب المصري دائما يلتف حول قيادته السياسية وراء مصلحة الدولة المصرية لدعم خطتها الداخلية وتقوية كيانها لمواجهة أي اعتداء خارجي.

وتابع المواطن المصري، أن هناك موقفا جادا للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتعتبر من أوائل الدول العربية التي حركت العالم أجمع ونظمت قمة القاهرة للسلام لتكون مائدة حوار تدعو لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين والأطفال.

وأشاد بأن الدولة المصرية دائما لها زدوار بطولية للتدخل الفوري في دعم الدول العربية في وقت الأزمات سواء للأزمة الليبية بما تعرضت له جراء الفيضانات المدمرة، أو في قوافل المساعدات الإغاثية الصامدة على معبر رفح تنتظر الدخول لتكون عونا وسندا للصمود في الحرب الصهيونية الغاشمة.

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في عودة هيبة الدولة المصرية خارجيا، وجعل لكيانها السياسي قوة تستطيع صد أي مخططات خارجية تهز من تماسك الدولة المصرية.