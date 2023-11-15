الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن مصرى: الرئيس السيسى قائد الجمهورية الجديدة وصاحب الإنجاز المستقبلى

مواطن
مواطن

قال محمد رزق أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن الشعب المصري دائما يلتف حول قيادته السياسية وراء مصلحة الدولة المصرية لدعم خطتها الداخلية وتقوية كيانها لمواجهة أي اعتداء خارجي.

وتابع المواطن المصري، أن هناك موقفا جادا للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتعتبر من أوائل الدول العربية التي حركت العالم أجمع ونظمت قمة القاهرة للسلام لتكون مائدة حوار تدعو لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين والأطفال.

وأشاد بأن الدولة المصرية دائما لها زدوار بطولية للتدخل الفوري في دعم الدول العربية في وقت الأزمات سواء للأزمة الليبية بما تعرضت له جراء الفيضانات المدمرة، أو في قوافل المساعدات الإغاثية الصامدة على معبر رفح تنتظر الدخول لتكون عونا وسندا للصمود في الحرب الصهيونية الغاشمة.

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في عودة هيبة الدولة المصرية خارجيا، وجعل لكيانها السياسي قوة تستطيع صد أي مخططات خارجية تهز من تماسك الدولة المصرية.

الشعب المصري المواطن المصري القضية الفلسطينية الدولة المصرية الدول العربية الفيضانات

مواد متعلقة

مواطن: مصر بلد مضيافة للشعوب العربية ونرفض تهجير الفلسطينيين

متطوع مصري: "أغيثوا غزة" رسالة تطوعية للعالم اجمع دعما للإنسانية

مواطن: الرئيس السيسي حافظ على هيبة الدولة من مخططات صهيونية

متطوع مصري: نفتخر بمصريتنا التي منحتنا الأمن والأمان

متطوع مصري: نفتخر بالدور البطولي في مساعدة أشقاءنا الفلسطينيين

متطوع التحالف الوطني: لن نهدأ قبل إتمام أكبر قدر من المعونات الإغاثية لغزة

متطوعة: جهود التحالف الوطنى ظهرت بصورة مشرفة.. ولن نترك غزة حتى يُرفع الحصار

متطوع بـ"حياة كريمة": نفتخر بأننا طوق نجاة مصري لأشقائنا الفلسطينيين

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

قتل أبوه وشرب سيجارة.. تفاصيل جديدة في تهشيم مريض رأس والده بالزيتون

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

يحيي السنوار: الغرب يساعد الاحتلال على قتلنا بمساعداته غير المحدودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء